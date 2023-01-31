Житель Забайкальского края перевёл мошенникам 4 миллиона рублей

Он думал, что обезопасит свои деньги в специальных банковских ячейках



В Забайкальском крае к полицейским обратился житель села Балей, ставший жертвой мошенников. Мужчина оформил кредит на сумму 1,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам. Также он отдал им свои сбережения в размере 2 млн. рублей, которые копил на автомобиль.



- Накануне мужчине в одном из мессенджеров позвонил неизвестный гражданин, представившись работником одного из банков, и поинтересовалс, совершает ли он операции по оформлению онлайн-кредита. На аватарке номера телефона, с которого был осуществлен звонок, была размещена фотография официального логотипа банка. Поэтому потерпевший был уверен, что разговаривает с сотрудником кредитной организации. Мужчина сообщил неизвестному, что не оформлял онлайн-кредит. Тогда злоумышленник убедил гражданина, что мошенники от его имени пытаются оформить кредит в этом банке. И для того, чтобы исчерпать кредитный лимит, нужно самому как можно быстрее оформить кредит на максимально возможную сумму, обналичить деньги и перевести их на безопасные «ячейки», - рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.



Мужчина, поверив на слово, оформил кредит на сумму 1,8 миллионов рублей и выполнил несколько переводов на номера телефонов, продиктованные злоумышленником. Кроме того, забайкалец отдал ещё 2 миллиона рублей личных сбережений.



- Не нужно вступать в разговоры с неизвестными лицами о банковских счетах, движениях денег и ни в коем случае не оформлять кредиты. Категорически запрещено совершать какие-либо операции по переводу денег под диктовку звонивших, кем бы они не представлялись, а также вкладывать свои деньги в сомнительные брокерские компании, реклама которых размещена в Интернете, - предупреждают граждан полицейские.

