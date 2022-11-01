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В Иркутске двое студентов пытались заработать на сбыте синтетики

В Иркутске двое студентов пытались заработать на сбыте синтетики
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Молодых людей арестовали

Двое иркутских студентов решили заработать на сбыте синтетики. Молодых людей на берегу Ангары в районе улицы Дальневосточная транспортные полицейские задержали их при попытке сбыта наркотического средства.

В ходе личного досмотра в заднем кармане брюк одного из задержанных было обнаружено и изъято шесть свёртков с порошком синего цвета. Экспертиза показала, что изъятое - наркотическое средство синтетического происхождения весом почти 12 граммов.

Выяснилось, что первокурсники раскладывали наркотики по закладкам. Расфасованное средство получали также через тайники.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ. Студентов заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
Иркутск наркотики

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