В Иркутске двое студентов пытались заработать на сбыте синтетики

Молодых людей арестовали



Двое иркутских студентов решили заработать на сбыте синтетики. Молодых людей на берегу Ангары в районе улицы Дальневосточная транспортные полицейские задержали их при попытке сбыта наркотического средства.



В ходе личного досмотра в заднем кармане брюк одного из задержанных было обнаружено и изъято шесть свёртков с порошком синего цвета. Экспертиза показала, что изъятое - наркотическое средство синтетического происхождения весом почти 12 граммов.



Выяснилось, что первокурсники раскладывали наркотики по закладкам. Расфасованное средство получали также через тайники.



Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ. Студентов заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

