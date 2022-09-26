Житель Бурятии сжёг дом сожительницы, не отвечавшей на звонки

Произошло это, когда женщина уехала на лечение



В Кабанском районе Бурятии расследуется уголовное дело в отношении поджигателя. Ему 62 года, мужчина безработный, около десяти лет назад он был судим за кражи.



В конце августа мужчина поджёг дом своей сожительницы, пока она находилась на лечении в Улан-Удэ.



Будучи в нетрезвом состоянии, он стал звонить своей гражданской супруге и выяснять отношения на почве ревности. После этого женщина попросту перестала отвечать на звонки.



Тогда разозлившийся пьяный мужчина поджёг её дом, плеснув на диван масло для двигателя бензопилы.



Огнём дом был уничтожен дом на площади 40 квадратных метров; ущерб составил 200 тысяч рублей.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

