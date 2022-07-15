В Бурятии убийцы косули устроили драку с инспекторами





государственный инспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов в местности Яссы



Отстрел одного самца косули признаётся крупным ущербом государству. Стоимость ущерба за незаконную добычу самца косули сибирской составляет 120 тысяч рублей.



- Браконьерам грозит серьёзная ответственность. Санкции статьи 258 УК РФ за незаконную охоту с крупным ущербом предусматривают штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, - уточнили в Бурприроднадзоре.





В Баргузинском районе Бурятии двое госинспекторов Бурприроднадзора задержали троих браконьеров. Они попытались убежать, в ходе задержания даже завязалась потасовка.Инцидент произошёл в местности Яссы в 10 километрах от села Баянгол. Государственный инспектор Денис Филиппов во время ночного рейда увидел свет от автомобиля с фароискателем. Это запрещённый метод охоты. «Согласно правилам охоты, установлен запрет на применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения», - пояснили в Бурприроднадзоре.Инспекторы остановили браконьеров, которые попытались убежать. Однако госинспектору с напарником удалось задержать троих нарушителей.- Была небольшая потасовка, они пытались убежать, но это не удалось, – рассказал Денис Филиппов.У охотников была обнаружена убитая косуля и оружие. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.