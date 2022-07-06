Жители Бурятии заподозрили загрязнение реки при добыче золота

Жители бьют тревогу из-за возможного загрязнения реки золотодобытчиками



Жители Баунтовского района Бурятии обеспокоены работами возле реки Талой. По их словам, вблизи водоёма работает золотодобывающее предприятие, которое, возможно, сливает отходы прямо в реку.



- На протяжении нескольких дней происходит загрязнение реки Талой в Баунтовском районе. Река впадает в нерестовую реку Ципикан, а далее в озеро Баунт, - сообщили «Байкал-Daily» местные жители.



Жители отдалённого района направили обращения с просьбой о проверке в Росприроднадзор, в фонд по сохранению экосистемы и водных ресурсов «Чистые реки», Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Ангаро-Байкальское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.



На территории Баунтовского района находится много озёр, главным образом, к Баунтовской котловине. Особо выделяются значительными площадями такие озера, как Баунт, Большие и Малые Капилюши, Бусани. Добыча золота в баунтовской тайге началась ещё почти два века назад.

