Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Перед смертью мужчина успел сказать, кто на него напал



41-летний житель Иволгинского района Бурятии пойдёт под суд за убийство своего коллеги.



По данным следствия, обвиняемый жил и работал на ферме, расположенной в местности Ханхор возле села Верхняя Иволга Иволгинского района. Вечером 15 апреля 2022 года в жилом помещении он вместе с другими работниками фермы распивал спиртные напитки.



- Спустя некоторое время из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора с 32-летним напарником, переросшая в драку. Мужчин несколько раз разнимал один из их собутыльников. Однако спустя непродолжительное время конфликт и драка между ними возобновлялись. В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанёс им два удара противнику в грудную клетку. Потерпевший вскрикнул и выбежал наружу. На улице он дошёл до дома владельца фермы, упал возле порога и скончался. Перед смертью успел сообщить, кто нанёс ему удары ножом, - сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.



Убийца же остался на месте и продолжил распивать спиртные напитки, пока его не задержали приехавшие на стоянку полицейские. На допросах он признал вину и дал подробные показания о расправе.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

