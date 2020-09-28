Житель Бурятии вернулся в колонию за уклонение от надзора

Мужчину наказали за уклонение от административного надзора после освобождения



48-летний ранее судимый житель Тарбагатайского района Бурятии уклонялся от административного надзора. Освободившийся из мест лишения свободы мужчина без уважительных причин не явился к месту жительства в установленный срок.



В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия отягчающего наказание подсудимого обстоятельства в виде рецидива преступлений, суд назначил осуждённому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.

