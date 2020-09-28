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Житель Бурятии вернулся в колонию за уклонение от надзора

Житель Бурятии вернулся в колонию за уклонение от надзора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину наказали за уклонение от административного надзора после освобождения

48-летний ранее судимый житель Тарбагатайского района Бурятии уклонялся от административного надзора. Освободившийся из мест лишения свободы мужчина без уважительных причин не явился к месту жительства в установленный срок.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия отягчающего наказание подсудимого обстоятельства в виде рецидива преступлений, суд назначил осуждённому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.
административный надзор колония
 
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