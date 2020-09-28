Мужчину наказали за уклонение от административного надзора после освобождения
48-летний ранее судимый житель Тарбагатайского района Бурятии уклонялся от административного надзора. Освободившийся из мест лишения свободы мужчина без уважительных причин не явился к месту жительства в установленный срок.
В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия отягчающего наказание подсудимого обстоятельства в виде рецидива преступлений, суд назначил осуждённому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии вернулся в колонию за уклонение от надзора
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За год она прописала в своей квартире 19 человек
Мужчину наказали за уклонение от административного надзора после освобождения
Вор подбирал бампер под свой автомобиль
Пожар произошёл в 115 микрорайоне
Кусты конопли нашёл пришедший навестить мужчину участковый
Поднялась река Кадуй
Полицейские разыскивают похитителя кроссовок из магазина
В салоне было двое мужчин
Пожар произошёл в Иволгинском районе
На участке загорелась неэксплуатируемая стайка
Двое мужчин изнасиловали и убили девушку
Ранее нашли его порванную лодку
После преступления он пытался улететь в Иркутск
Его искали неделю
Адвокат осуждённого пытался обжаловать приговор