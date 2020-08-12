После кражи он купил себе автомобиль
В отдел полиции в Чите обратился 68-летний местный житель с сообщением о краже из его машины «Шевроле Нива» 110 тысяч рублей. Прибывшие на место полицейские не обнаружили следов взлома и установили, что кража произошла ночью во дворе дома.
Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний сын мужчины. Он признался, что украл деньги, а сделал это из мести.
На украденные деньги мужчина купил себе отечественный автомобиль.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у отца больше 100 тыс рублей из мести
Происшествия, Фото:
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