Три больницы в Бурятии закрыли на карантин
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что три больницы в республике закрыли на карантин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе пациента с коронавирусом в тяжёлом состоянии перевезли бортом санавиации в Улан-Удэ. Два корпуса центральной районной больницы закрыли на карантин.
Кроме того, закрыт один корпус больницы в Гусиноозёрске. Там коронавирусом заболели четыре пациента и 17 медработников, вошедших в круг контактных лиц больного.
- Проводилось эпидрасследование в связи с тем, что ранее была госпитализирована пациентка с пневмонией, которая получила через непродолжительное время положительный результат на коронавирус. Были обследованы контактные лица среди пациентов и медперсонала – на сегодня у 17 медицинских работников и четырёх пациентов подтверждено заболевание, но у всех в бессимптомной форме, - поделилась Евгения Лудупова.
Она сообщила, что экстренных пациентов из Селенгинского района будут перевозить в Улан-Удэ. В больнице организована маршрутизация и единый приёмный покой.
Также до 17 июня закрыта Баргузинская центральная районная больница.
- Пациент приехал в свой район, там погулял, получил травму. Ему, в первую очередь, оказали жизнеспасающую операцию. Затем его исследовали и выявили коронавирус, - уточнила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее очаг распространения коронавируса вспыхнул в республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ.
В Бурятии за минувшие в сутки выявили сразу 79 больных коронавирусом. На 9 июня число заражённых достигло 1956 человек, только в Улан-Удэ – 1077 больных.
В Бурятии ещё одна больница стала очагом коронавируса
Происшествия, Фото:
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