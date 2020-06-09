За сутки в Бурятии произошёл резкий скачок числа заражённых
За минувшие в сутки в Бурятии выявили сразу 79 больных коронавирусом. Это не рекорд, но значительно больше, чем выявлялось в последние дни. Накануне было 1877 случаев заражения COVID-19, на утро 9 июня их число выросло до 1956.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии уточнили, что по Улан-Удэ – 1077.
Из 79 новых случаев COVID-19: 19 человек – прибывшие из других регионов, семь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, ещё семь были обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1653 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 622 тыс.кв. м, - уточнили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1154 человек, в том числе накануне выздоровели 42 человека. Также в статистику входят 11 летальных исходов.
На сегодня остаются в инфекционных стационарах 498 человек, в том числе один больной из Бурятии госпитализирован в городе Зима Иркутской области. Среди тех, кто лечится в больницах, 40 детей.
На амбулаторном лечении находится ещё 292 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделениях реанимации трёх стационаров лежат 15 человек, в том числе четверо – на ИВЛ.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Роспотребнадзор рекомендовал открыть парки, но пока без аттракционов, только для прогулок.
С 10 июня начинают работать кафе и рестораны. Хотя раньше планировалось сделать обязательными анализ на коронавирус для персонала общепита, теперь от этого решили отказаться.
Несколько прояснилась ситуация с выпускными. Собираться в ресторанах выпускникам запретили, а аттестаты будут вручать на открытом воздухе.
В Бурятии число случаев коронавирусом взлетело почти до 2000
Происшествия, Фото:
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