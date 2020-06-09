Мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен в отделение реанимации
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие в сутки в Бурятии выявили сразу 79 больных коронавирусом. На 9 июня число заражённых достигло 1956 человек, только в Улан-Удэ – 1077 больных.
В Тункинском районе коронавирусом заболел мужчина из села Хойто-Гол. Его госпитализировали накануне, однако состояние ухудшилось. Сегодня пациента перевезли с помощью санавиации в отделение реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что у мужчины есть хронические заболевания – у него диагностирована пневмония и туберкулёз.
По словам Евгении Лудуповой, в этом случае есть факт общения больного с родственницей, прибывшей из Якутии.
Два корпуса центральной районной больницы закрыли на карантин. Экстренных пациентов из Тункинского района будут перевозить в другое медучреждение. В больнице организована маршрутизация и единый приёмный покой.
«Тяжёлого» больного коронавирусом привезли в Улан-Удэ санавиацией
Происшествия, Фото:
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