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Главврач о вспышке коронавируса в больнице в Улан-Удэ: «Никто не застрахован»

Главврач о вспышке коронавируса в больнице в Улан-Удэ: «Никто не застрахован»
Общество, 
Главный врач республиканской клинической больницы Игорь Шпак рассказал о ситуации со вспышкой COVID-19

Отделения хирургии и терапии республиканской клинической больницы имени Семашко, где произошла вспышка коронавируса, закрыты на карантин. Об этом сообщил главный врач РКБ Игорь Шпак в своём видеообращении по сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 медицинские работники наиболее подвержены факту заражения данной инфекцией. РКБ же – самая большая больница Бурятии, где в год оказывается помощь 25 тысячам пациентов по различным профилям.

- В этот же период мы продолжали оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь по всем профилям. Среди экстренных пациентов оказался больной, заражённый COVID-19. От этого никто не застрахован. К сожалению, мы на сегодняшний день имеем два корпуса, которые закрыты на карантин, это терапевтический и хирургический корпуса, - проинформировал главный врач.

Он заверил, что на сегодня проведён весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, определён круг контактных лиц. Проводится лечение и наблюдение за контактными лицами – как за больными, так и персоналом.

По словам главврача, все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты.

Приостановлена плановая госпитализация во всём стационаре. Республиканская поликлиника переведена в режим дистанционного заочного консультирования. В тоже время продолжается экстренное лечение пациентов по ряду профилей, вроде ЛОР-патологий. Продолжает работу глазной травмпункт и региональный сосудистый центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда.

Игорь Шпак попросил жителей соблюдать все карантинные меры предосторожности, в том числе масочный режим, социальное дистанцирование, обработку рук и поверхностей.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко получил выговор из-за вспышки коронавируса в учреждении. 

В РКБ 20 мая выявили первых шесть заразившихся из числа медперсонала. Сейчас от очага в этой больнице уже более 150 заболевших. 

На 1 июня в республике зарегистрировано 1563 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки). 
РКБ коронавирус
 
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