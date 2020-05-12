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В Иволгинском районе Бурятии тушат крупный пожар

В Иволгинском районе Бурятии тушат крупный пожар
Происшествия,  Фото:очевидец, агентство лесного хозяйства
Дым от пожара в Иволгинском районе было хорошо видно в Улан-Удэ

Вчера в Калёновском участковом лесничестве в Иволгинском районе Бурятии выявили лесной пожар. Через некоторое время обнаружили ещё два новых лесных пожара - на расстоянии 200 и 500 метров от основного очага возгорания, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 



Пожар был настолько крупный, что он был заметен в столице Бурятии – городе Улан-Удэ. Многие горожане не шутку перепугались огромному столбу дыма, видневшемуся вдалеке.

- Огромный пожар в лесу! Из Улан-Удэ видно! – писали обеспокоенные горожане.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 125 га. На тушении работает 169 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 19 единиц лесопожарной техники.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. 




За последние сутки в Бурятии обнаружено семь новых очагов возгорания. Всего за сутки проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 173 га. С огнём боролись 380 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники.

На утро 12 мая четыре лесных пожаров ликвидировано, ещё три в Еравнинском, Кижингинском и Тарбагатайском районах локализованы.

- Кроме того, в Баунтовском эвенкийском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Термоточка находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.

В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров на всех категориях земель запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары
 
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