В Улан-Удэ из-за неуклюжего водителя встали трамваи

Движение трамваев временно закрыто на большом расстоянии
Сегодня в 8:40 утра в Улан-Удэ автомобиль с негабаритным грузом оборвал контактную сеть. В результате происшествия временно закрыто движение трамваев. Вагоны не ходят от Элеватора до остановки «Лицей» в обе стороны.
- На месте работает аварийная служба МУП «Управление трамвая», - сообщили «Байкал-Daily» в управлении.
Водитель-виновник происшествия скрылся с места аварии.
По словам очевидцев, пассажиров одного из вставших трамваев высадили на остановке «Элеватор».
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Движение трамваев временно закрыто на большом расстоянии
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