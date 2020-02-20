В Улан-Удэ из-за неуклюжего водителя встали трамваи

- На месте работает аварийная служба МУП «Управление трамвая», - сообщили «Байкал-Daily» в управлении.







По словам очевидцев, пассажиров одного из вставших трамваев высадили на остановке «Элеватор».







Сегодня в 8:40 утра в Улан-Удэ автомобиль с негабаритным грузом оборвал контактную сеть. В результате происшествия временно закрыто движение трамваев. Вагоны не ходят от Элеватора до остановки «Лицей» в обе стороны.Водитель-виновник происшествия скрылся с места аварии.