В Улан-Удэ тройное ДТП попало на видео

Несмотря на серьёзные механические повреждения, в ДТП пострадавших нет. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.









Накануне в 20:30 на улице Гурульбинская в Левобережной части Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Столкнулись автомобили «Киа Рио», «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и «Хонда Аккорд».Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. Запись появилась в паблике Crimburyatia.ru.