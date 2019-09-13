В Улан-Удэ тройное ДТП попало на видео

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Накануне в 20:30 на улице Гурульбинская в Левобережной части Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Столкнулись автомобили «Киа Рио», «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и «Хонда Аккорд».
Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. Запись появилась в паблике Crimburyatia.ru.
Несмотря на серьёзные механические повреждения, в ДТП пострадавших нет. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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