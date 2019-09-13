Аферисты сняли с её карты более 20 тысяч рублей
В Иркутске сотрудники полиции проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении 48-летней женщины. Накануне она обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что неизвестные обманом похитили у нее 22 тысячи рублей.
Иркутянке на телефон поступило SMS-сообщение от банка о том, что её карта заблокирована и ей необходимо срочно перезвонить по указанному в сообщении номеру, что она и сделала. Лжесотрудник банка попросил продиктовать номер карты и защитный трёхзначный код, пояснив, что это необходимо для разблокировки.
Когда аферист получил интересующие его данные, он отметил, что карта в скором времени будет разблокирована, а на мобильный телефон владелице придут коды, которые необходимо ему также продиктовать. Женщина назвала коды, после чего ей стали приходить уведомления о снятии денежных средств.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянку обманули лжебанкиры под предлогом разблокировки карты
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