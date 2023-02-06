







В понедельник, 6 февраля, в Бурятию прибыла делегация Булганского аймака Монголии. Свой визит они начали с возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому и Мемориалу Победы.Делегация во главе с губернатором Булганского аймака Б. Ариун Эрдэнэ проведёт ряд встреч для обсуждения сотрудничества в разных сферах: образования, культуры, туризма и сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Гости посетят промышленные Улан-Удэнский авиационный завод и «Улан-Удэстальмост». В программе также посещение цеха по производству модульных зданий промышленного, гражданского и социального назначений в промышленном парке, фабрики «Ажур-Текс», производства корпусной мебели фабрики «Вик» и цеха по производству резиновой крошки. Гостям покажут производство сувенирных и ювелирных изделий из нефрита.Помимо этого, монгольской делегации представят возможности Центра ядерной медицины, онкодиспансера и перинатального центра. Агропромышленный комплекс представят производство продукции «Бурятмяспром» и аграрное предприятие ООО «Куйтунское».Большой блок программы посвящён образовательным организациям. Руководство Булганского аймака проведёт встречу с монгольскими студентами – победителями международного конкурса на возможность обучения в Бурятском государственном университете и Бурятском республиканском педагогическом колледже. В республиканском Бурятском национальном лицее-интернате № 1 гости смогут увидеть тренировочный процесс цирковой школы и военно-патриотического клуба «Тамир», занятия в лабораториях, уроки бурятского языка, мастер-классы по национальным играм и пр.В программе официального визита – посещение выставок «Достояние республики» (0+), которая отражает все важные события в вековой истории Бурятии, и «Волшебный Белый Месяц» (0+).