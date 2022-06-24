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Ребёнок подарил главе Бурятии игрушечный джип в напоминание о плохих дорогах

Ребёнок подарил главе Бурятии игрушечный джип в напоминание о плохих дорогах
Власть, 
Необычный случай произошёл с главой Бурятии в Еравнинском районе

Юный житель Еравнинского района во время приезда главы Бурятии Алексея Цыденова, пользуясь случаем, поднял проблему плохих дорог. В селе Можайка мальчик подошёл к Алексею Цыденову во время официальной церемонии амбулатории и начал что-то говорить ему на ухо.

Когда мальчишка перетянул всё внимание собравшихся на себя, глава протянул ему микрофон, однако ребёнок постеснялся говорить во всеуслышание. Тогда Алексей Цыденов пересказал его слова:

- Он ко мне подошёл и спросил: «У нас самый главный вопрос какой?» – поведал глава.

- Проблема номер один – это плохие дороги, - сказал осмелевший мальчик.

Он вручил Алексею Цыденову игрушечный джип, чтобы «ездить по таким дорогам».

- Вспоминайте эту проблему, - сказал мальчик и ушёл.

- Да, я буду вспоминать эту проблему. Я её теперь не забуду, - с улыбкой, под смех сельчан, сказал Алексей Цыденов.

В завершении этой дорожной темы глава поздравил жителей района с включением трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита в опорную сеть автодорог страны.

- По России сформировали перечень дорог. Есть федеральные, которые содержит Федерация, а сейчас есть новое понятие – опорная сеть, это дороги, на которые нужно обратить особое внимание. И президент Владимир Владимирович утвердил пятилетнюю программу по дорогам. Опорная сеть должна быть приведена в нормативное состояние не менее, чем на 85%. То есть в течение пяти лет вся дорога будет приведена в нормативное состояние. Не отдельными участками, а вся. Могу вас с этим поздравить, - заключил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно главе Бурятии пенсионерка подарила талисман, «притягивающий деньги в бюджет». Вручение состоялось на презентации партнёрства Национального музея и галереи Льва Бардамова.  
глава Бурятии Алексей Цыденов дороги

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