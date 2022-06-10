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Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»

Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Необычный подарок от пенсионерки Алексей Цыденов получил неожиданно для себя

Жительница Бурятии подарила главе Бурятии Алексею Цыденову талисман, «притягивающий всевозможные денежные и валютные средства» в бюджет республики. Необычный подарок пенсионерка сделал на презентации партнёрства Национального музея и галереи Льва Бардамова 10 июня.

Посетительница презентации подошла к Алексею Цыденову неожиданно и, «пользуясь случаем», по её словам, вручила талисман.

- Чтобы вам успехов, чтоб денег много было, - сказала женщина и прочитала аннотацию к талисману. - Сильнейший талисман денежных средств, который обеспечит успех и удачу в работе, притягивающий всевозможные денежные валютные средства.

- В бюджет республики, - добавил Алексей Цыденов.

- Ага, вот это я для чего даю. Носить либо в кошельке, либо в потайном уголке. Если дома у вас алтарь есть, или в кабинете. Это для республики!

- В сейф в минфине положу, - пошутил глава Бурятии.

- Чтоб наша бурятская республика процветала. Без денег ничего не сделаешь, - заключила пенсионерка.

 
На самом мероприятии в рамках празднования 100-летия республики между национальным музеем Бурятии и галереей Льва Бардамова было подписано соглашение о музейно-образовательном проекте «Музей – детям! Узнай свой край!». В пресс-службе правительства республики сообщили, что участниками проекта стали дети в возрасте до 14 лет, не охваченные федеральной программой «Пушкинская карта».

Национальный музей Республики Бурятия будет проводить экскурсии в галерее Льва Бардамова, а также встречи с художниками, мастерами. В планах тематические вечера, посвящённые известным артистам, писателям, художникам, композиторам.

В 18 залах частного музея Льва Бардамова представлено 48 тысяч экспонатов, связанных с историей Бурятии разного времени, более пяти тысяч картин бурятских художников, а также большая библиотека с редчайшими книгами. Галерея Льва Бардамова является одним из ведущих частных музеев республики. Теперь с личной коллекцией смогут познакомиться ещё больше жителей и гостей республики.



- Вы являетесь настоящим патриотом республики. Такой коллекции даже близко в республике нет, - обратился Алексей Цыденов ко Льву Бардамову. – Вы собрали удивительные артефакты истории, становления и развития нашей республики от древних времен до настоящего времени. И купеческую эпоху, и советскую отразили. И религиозную сферу показали. В общем, по всем направлениям. В это вложены не только ваши личные средства, но и ваши душа, труд, силы, время, чтобы все это собрать, разместить, сохранить, где-то восстановить и реставрировать. Вы все это хранили и сделали доступным для людей. И сейчас с вашего согласия мы сможем сделать её более доступной для жителей и гостей города и республики. При поддержке Национального музея здесь будет работать больше экскурсоводов, чтобы можно было больше посетителей принимать. Вы - пример бескорыстной любви к Родине. В Москве есть галерея Третьякова, у нас теперь есть галерея Бардамова. У Москвы, конечно, свои масштабы, у нас - свои. Но то, что здесь увидят люди, это уникально.

На сегодня галерея Льва Бардамова внесена в каталог «Ассоциации частных и народных музеев России».



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