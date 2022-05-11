Также будет обсуждаться помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области
Правительство России проведёт в среду очередное заседание. На нем планируется обсудить, в частности, финансирование мероприятий по сохранению Байкала, сообщает ТАСС.
На заседание вынесен вопрос о выделении в 2022 году средств Минстрою России для предоставления соответствующей субсидии Бурятии.
«Проектом распоряжения предполагается выделение средств на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в составе национального проекта «Экология», - передаёт ТАСС.
До 2024 года в Бурятии, которая расположена на водосборной территории озера, в целом планируется построить и реконструировать 21 очистное сооружение, в том числе в Улан-Удэ.
По линии федерального Минстроя сибирским регионам может быть оказана и иная помощь. Так, на заседании планируется обсудить предоставление Иркутской области в 2022 году разовой финансовой помощи на строительство комплекса многоквартирных жилых домов в Тулуне, который три года назад серьёзно пострадал от паводков.
Летом 2019 года в Иркутской области произошло разрушительное наводнение. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Наибольший ущерб стихия нанесла Нижнеудинску и Тулуну.
Правительство России обсудит меры по сохранению Байкала
Власть, Фото:
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