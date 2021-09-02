Руководителем штаба назначен зампред правительства республики Евгений Луковников
В Бурятии создали региональный штаб по газификации республики. Об этом стало известно из распоряжения правительства республики от 31 августа.
Создан штаб в целях исполнения поручения от 26 мая 2021 года заместителя председателя правительства РФ Александра Новака по организации контроля за газификацией населённых пунктов страны. Что касается организационно-технического обеспечения деятельности штаба, то заниматься этим будет минтранс Бурятии.
Руководителем штаба назначен зампред правительства республики Евгений Луковников. В состав вошли министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев, временно исполняющий обязанности министра образования и науки республики Валерий Поздняков, заместители ряда министров, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов, главы районов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители научных институтов и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года в Бурятии работала делегация «Газпрома» во главе с заместителем председателя правления Виталием Маркеловым. Также приехал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Перспективы газификации Бурятии теперь связаны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири 2» через Монголию в Китай.
- Обсудили газификацию Республики Бурятия как составляющую проекта «Сила Сибири 2». Вопрос строительства газопровода через Бурятию в Монголию и в дальнейшем в Китай движется. И у нас всё больше шансов, что газификация республики будет, - сообщал тогда на своей странице в Facebook Алексей Цыденов.
Также, по его словам, обсуждались перспективы поставок не только трубного, но и сжиженного природного газа для локального применения – на социальных объектах, в небольших населённых пунктах.
В Бурятии появился региональный штаб по газификации
Власть, Фото:
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