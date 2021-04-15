Глава Бурятии: «Всё больше шансов на газификацию республики»

Экономика, Фото: страница Алексея Цыденова

Алексей Цыденов сообщил об итогах визита делегации «Газпрома» в Бурятию



Накануне, 14 апреля, в Бурятии работала делегация «Газпрома» во главе с заместителем председателя правления Виталием Маркеловым. Также приехал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Перспективы газификации Бурятии теперь связаны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири 2» через Монголию в Китай



- Обсудили газификацию республики Бурятия как составляющую проекта «Сила Сибири 2». Вопрос строительства газопровода через Бурятию в Монголию и в дальнейшем в Китай движется. И у нас все больше шансов, что газификация республики будет, - сообщила на своей странице в Facebook Алексей Цыденов.



Также, по его словам, обсуждались перспективы поставок не только трубного, но и сжиженного природного газа для локального применения – на социальных объектов, в небольших населённых пунктах.



- Мы договорились о том, что компанией будет оценена производственная ресурсная база республики, которая может быть задействована в строительстве газопровода и в целом проектах Газпрома. Мы представим продукцию Улан-Удэстальмоста, электронику Приборостроительного объединения. Также Газпром является крупным заказчиком нашего авиационного завода - у них сейчас заказ на 18 вертолетов, - поделился Алексей Цыденов.



Кроме того, планируется изучить запасов угловодородов Бурятии. По предварительным прогнозам, в Бурятии есть запасы нефти и газы. «Газпром» оценит возможность проведения геологоразведочных работ в Бурятии



- Необходимо понимать, что «Сила Сибири 2» - это масштабный проект, реализация которого займет много времени - не один год. Газификация республики - это уже другой большой проект. Москва не сразу строилась! Работаем, - заключил глава Бурятии.



