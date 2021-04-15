Алексей Цыденов сообщил об итогах визита делегации «Газпрома» в Бурятию
Накануне, 14 апреля, в Бурятии работала делегация «Газпрома» во главе с заместителем председателя правления Виталием Маркеловым. Также приехал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Перспективы газификации Бурятии теперь связаны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири 2» через Монголию в Китай
- Обсудили газификацию республики Бурятия как составляющую проекта «Сила Сибири 2». Вопрос строительства газопровода через Бурятию в Монголию и в дальнейшем в Китай движется. И у нас все больше шансов, что газификация республики будет, - сообщила на своей странице в Facebook Алексей Цыденов.
Также, по его словам, обсуждались перспективы поставок не только трубного, но и сжиженного природного газа для локального применения – на социальных объектов, в небольших населённых пунктах.
- Мы договорились о том, что компанией будет оценена производственная ресурсная база республики, которая может быть задействована в строительстве газопровода и в целом проектах Газпрома. Мы представим продукцию Улан-Удэстальмоста, электронику Приборостроительного объединения. Также Газпром является крупным заказчиком нашего авиационного завода - у них сейчас заказ на 18 вертолетов, - поделился Алексей Цыденов.
Кроме того, планируется изучить запасов угловодородов Бурятии. По предварительным прогнозам, в Бурятии есть запасы нефти и газы. «Газпром» оценит возможность проведения геологоразведочных работ в Бурятии
- Необходимо понимать, что «Сила Сибири 2» - это масштабный проект, реализация которого займет много времени - не один год. Газификация республики - это уже другой большой проект. Москва не сразу строилась! Работаем, - заключил глава Бурятии.
Глава Бурятии: «Всё больше шансов на газификацию республики»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 14.04.2021
Предприятие может выдавать до 100 тонн асфальта в час
Экономика, 14.04.2021
4-звёздочный отель на Байкале планируют начать строить в мае
Экономика, 13.04.2021
Зампред правительства региона прокомментировал ситуацию с ценами на топливо
Экономика, 12.04.2021
Иркутское зерно чаще всего идёт в Монголию
Экономика, 11.04.2021
Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8%
Экономика, 11.04.2021
Возможные ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы
Об этом сообщили в Бурятстате
Выросли в цене овощи
В других городах аренда квартир становится доступнее, но в Улан-Удэ обратная ситуация
Экономика, 31.03.2021
Будет отремонтировано чуть более 300 метров дороги
Шестая солнечная электростанция появилась в республике
Забайкальский край в рейтинге обогнал Бурятию
В том числе на Верхней Берёзовке проложат велодорожку
Недовольны своей профессией 30% опрошенных
Экономика, 29.03.2021
Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание