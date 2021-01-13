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Глава Бурятии дал поручение по ветеранам войн

Глава Бурятии дал поручение по ветеранам войн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Госпиталь для ветеранов войн сейчас занят под ковидный госпиталь

12 января на заседании республиканского оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерству социальной защиты населения и министерству здравоохранения Бурятии. Глава поручил приоритетно обеспечить медицинскую реабилитацию ветеранам войн в центре восточной медицины, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В настоящее время госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в ковидный стационар. Ветераны, нуждающиеся в реабилитации, будут госпитализироваться в центр восточной медицины. С 18 января центр восточной медицины, где ранее был ковидный стационар для больных с лёгким течением болезни, возобновляет работу по основному профилю.

В данный момент в центре сворачивают инфекционные койки, проводятся дезинфекционные мероприятия и ремонтные работы.

- Госпиталь для ветеранов войн сейчас занят под ковидный госпиталь. Необходимо особое внимание направить на ветеранов, которые получали плановое лечение там, и обеспечить его в полном объеме в условиях центра восточной медицины. Прошу министерства совместно организовать работу, - озвучил поручение глава Бурятии.

Госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в ковидный стационар весной прошлого года.



глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус
 
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