В Бурятии полностью возобновлена диспансеризация

Центр восточной медицины в Улан-Удэ переходит в штатный режим работы



12 января на заседании республиканского оперштаба Бурятии было принято решение о возобновлении диспансеризации населения в полном объёме. Об этом сообщили сегодня в правительстве республики.



Также возобновляет работу по своему профилю Центр восточной медицины, который был перепрофилирован в ковидный госпиталь весной 2020 года.



- Проводится подготовка к переводу в штатный режим Центра восточной медицины. С 18 января центр в полной мере заработает на реабилитацию, в том числе пациентов, перенёсших коронавирус. В настоящий момент проводится дезинфекция во всех помещениях и текущий ремонт, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



1 мая на базе Центра восточной медицины в посёлке Верхняя БерёзовкаУлан-Удэ открылся пансионат для временной изоляции пациентов с лёгким или бессимптомным течением COVID-19. Для размещения пациентов было подготовлено 120 коек.

