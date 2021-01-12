Центр восточной медицины в Улан-Удэ переходит в штатный режим работы
12 января на заседании республиканского оперштаба Бурятии было принято решение о возобновлении диспансеризации населения в полном объёме. Об этом сообщили сегодня в правительстве республики.
Также возобновляет работу по своему профилю Центр восточной медицины, который был перепрофилирован в ковидный госпиталь весной 2020 года.
- Проводится подготовка к переводу в штатный режим Центра восточной медицины. С 18 января центр в полной мере заработает на реабилитацию, в том числе пациентов, перенёсших коронавирус. В настоящий момент проводится дезинфекция во всех помещениях и текущий ремонт, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
1 мая на базе Центра восточной медицины в посёлке Верхняя БерёзовкаУлан-Удэ открылся пансионат для временной изоляции пациентов с лёгким или бессимптомным течением COVID-19. Для размещения пациентов было подготовлено 120 коек.
В Бурятии полностью возобновлена диспансеризация
Общество, Фото:
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Центр восточной медицины в Улан-Удэ переходит в штатный режим работы
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