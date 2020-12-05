Замглавы минстроя Бурятии грозит до 10 лет

Громкое уголовное дело о дефектных домах для сирот уходит в суд
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по громкому уголовному делу по строительству домов для сирот в Бурятии. Фигуранты – заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов, экс-сотрудник администрации района Зоригто Мижитов, а также застройщик Сергей Домшоев.
- Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии, бывших и действующих должностных лиц администрации Иволгинского района республики, а также прекратившего свою деятельность предпринимателя. Должностные лица обвиняются в совершении преступлений по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», предприниматель – по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Минстрой Бурятии в 2015-16 годах заключил контракты на приобретение новых квартир для расселения 254 сирот. Оплата была произведена за счёт средств государства. Однако дома оказались фактически непригодными для проживания, пришли к выводу следователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», тревогу о том, что квартиры в Сотниково непригодны для жизни, их получатели забили практически сразу. «Всё горит, всё ломается. Розетки я меняла сама. В ванной стояла раковина, она упала. Стеновая панель отошла. В полах дыры, щели, стоит неприятный запах. Я неделю сидела без света», - делилась местная жительница. Осенью 2018 года половина квартир уже была заброшена.
- Предприниматель возвёл дома для с нарушением установленных требований, без проектной документации и других документов, необходимых для их постройки. В помещениях, в том числе отсутствовала гидроизоляция, материал стен не имел достаточной плотности, неверно смонтирована кровля и система вентиляции. Несмотря на данные обстоятельства, должностные лица районной администрации незаконно выдавали разрешения на строительство. В последующем они и заместитель министра строительства республики в нарушение установленного порядка, в том числе без проведения необходимой экспертизы, приняли решения о вводе домов в эксплуатацию и оплате объектов недвижимости. Предпринимателю перечислили более 200 млн. рублей, - сообщает Генпрокуратура РФ.
В результате дети-сироты остались ни с чем, поскольку из очереди на жилье были исключены, а в квартирах жить было невозможно. Лишь после общественного резонанса и вмешательства прокуратуры сирот начали восстанавливать в очереди на жильё через суд.
В рамках уголовного дела заместитель Генерального прокурора предъявил к обвиняемым иск на сумму более 200 млн. рублей. Для обеспечения иска наложен арест на имущество обвиняемых (квартира, три земельные участка, пять автомашин).
- За совершенные преступления должностным лицам и коммерсанту грозит до 10 лет лишения свободы, - отмечают в Генпрокуратуре.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.
Замглавы минстроя Бурятии грозит до 10 лет
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