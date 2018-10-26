В Бурятии сироты жалуются на разваливающиеся квартиры

- Я получила этот дом в 2015 году. Проблем много – трещины по всему дому, утеплителя нет, штукатурки тоже. Дома холодно. Пока дом не сел полностью, смысла делать внутреннюю отделку нет. От грибка и сырости мы избавились самостоятельно. Обращались в администрацию города, нам сказали ждать. Приехали, посмотрели, сказали: «сделаем». Сделали, залили, всё опять потрескалось, - рассказывает одна из сирот Елена Зайцева.











-Всё горит, всё ломается. Розетки я меняла сама. В ванной стояла раковина, она упала. Стеновая панель отошла. В полах дыры, щели, стоит неприятный запах. Я неделю сидела без света, - рассказывает одна из сирот.











- От этих жителей обращения к нам не поступало. Елена Зайцева обращалась в администрацию, но она не является стороной контракта и не может решить этот вопрос. Необходимо обращаться в минстрой или минсоцзащиты. Если речь идёт о строительных недостатках, они перенаправляют обращения к нам и мы их отрабатываем, в рамках той схемы, которая установлена в госконтракте. Когда поступает заявление, мы отправляем запрос застройщику, назначаем совместную дату выезда. Как правило, это происходит в течение двух недель, - сообщила начальник отдела минстроя Галина Гершина.







В рамках госконтракта существует 5-летний гарантийный срок. Если за это время выявлен строительный недостаток, подрядчик обязан его удалить. Составляется эффектный акт, устанавливаются сроки устранения строительного дефекта. Далее минстрой контролирует работы.







