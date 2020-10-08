Глава Бурятии назначил замминистра финансов

Всего у министра финансов Бурятии Всеволода Мухина три заместителя. Первый замминистра Георгий Мадасов был назначен в 2018-м году. Также заместителем главы минфина является Лариса Самбарова. Теперь занято и последнее вакантное кресло замминистра.





