Глава Бурятии назначил замминистра финансов

В Бурятии назначен заместитель министра финансов. Должность получила Ольга Хайдурова, которая прежде трудилась в том же минфине, она возглавляла отдел межбюджетных трансфертов. Постановление о назначении 7 октября подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Назначить Хайдурову Ольгу Семёновну на должность заместителя министра финансов Бурятии с испытательным сроком шесть месяцев и заключить с ней служебный контракт», - говорится в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежде этот пост занимала Ольга Макарчук, ушедшая на пенсию в августе. Она отработала заместителем министра финансов 23 года, будучи назначенной ещё в 1997 году.
Всего у министра финансов Бурятии Всеволода Мухина три заместителя. Первый замминистра Георгий Мадасов был назначен в 2018-м году. Также заместителем главы минфина является Лариса Самбарова. Теперь занято и последнее вакантное кресло замминистра.