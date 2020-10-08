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Глава Бурятии назначил замминистра финансов

Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прошлый замминистра отработала на этом посту 23 года

В Бурятии назначен заместитель министра финансов. Должность получила Ольга Хайдурова, которая прежде трудилась в том же минфине, она возглавляла отдел межбюджетных трансфертов. Постановление о назначении 7 октября подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Назначить Хайдурову Ольгу Семёновну на должность заместителя министра финансов Бурятии с испытательным сроком шесть месяцев и заключить с ней служебный контракт», - говорится в документе.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежде этот пост занимала Ольга Макарчук, ушедшая на пенсию в августе. Она отработала заместителем министра финансов 23 года, будучи назначенной ещё в 1997 году.

Всего у министра финансов Бурятии Всеволода Мухина три заместителя. Первый замминистра Георгий Мадасов был назначен в 2018-м году. Также заместителем главы минфина является Лариса Самбарова. Теперь занято и последнее вакантное кресло замминистра.

минфин назначение
 
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