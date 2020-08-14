Замминистра финансов Бурятии уволилась после 23 лет на этом посту

Власть, Фото: минфин Бурятии

Ольга Макарчук ушла на пенсию



Пост заместителя министра финансов Бурятии в связи с выходом на пенсию покидает Ольга Макарчук. Должность замминистра Ольга Макарчук заняла 23 года назад, ещё в 1997 году. Постановление об увольнении подписал 13 августа глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Освободить Макарчук Ольгу Ивановну от должности заместителя министра финансов Республики Бурятия, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить её с государственной гражданской службы Республики Бурятия 17 августа в связи с выходом на пенсию с предоставлением социальных гарантий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством», - говорится в документе.



Ольга Макарчук родилась 17 августа 1955 года в селе Тарбагатай. В 1977 году окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Экономика и организация промышленности». В 2003 году также окончила Российскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».



Была принята в министерство финансов Бурятии ещё в 1980 году на должность экономиста отдела финансирования местной промышленности. В 1992 году назначена начальником отдела финансов производственной сферы, в 1995 году – начальником экономического отдела. В феврале 1997 года получила должность заместителя министра финансов, где и проработала все эти годы.



Макарчук курировала вопросы финансирования социальной сферы, реального сектора экономики и управления государственным долгом, занимаясь вопросами планирования и исполнения бюджета республики по основным расходам бюджета и формирования долговой политики республики.



Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, почётной грамотой Республики Бурятия. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия» и вручен нагрудный знак «Отличник финансовой работы» Министерства финансов Российской Федерации. В 2012 году получила звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».



Всего у министра финансов Бурятии Всеволода Мухина три заместителя. Первый замминистра Георгий Мадасов был назначен в 2018-м году. Также заместителем главы минфина является Лариса Самбарова. Пост, который освобождает Ольга Макарчук, остаётся вакантным.





