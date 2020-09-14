Мэрия Улан-Удэ: Тротуарная плитка «гулять» не будет

В администрации объяснили ситуацию с шатающимися плитками в центре города



Недавно в соцсетях улан-удэнцы выразили недовольство качеством установки тротуарной плитки на перекрёстке по ул. Ленина и ул. Ербанова – брусчатка шатается и «гуляет».



Ответственные специалисты администрации города дали свои пояснения.



- Работы на данном участке ведутся с начала строительного сезона. Объем работы довольно большой. В процессе внутреннего контроля были выявлены замечания по шатающимся плиткам на перекрёстке ул. Ленина и ул. Ербанова. На «гуляющую» плитку жалуются и горожане. Подрядчику было выписано предписание об устранении данного нарушения. Срок до 1 октября. В связи с погодными условиями оперативно устранить замечание не представляется возможным. Как только погода улучшится, подрядчиком будут приняты все меры, - рассказал заместитель МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.



Коммерческий директор «Байкал-Техстрой» - компании, которая выступает подрядчиком работ - Антон Фомин, объяснил, что работы пока не доведены до конца и еще не были сданы заказчику. Процесс работы оттягивается в связи с погодными условиями.



- Работы еще не доведены до конца и не приняты заказчиком, мы её не сдавали. Работы не доведены до конца из-за погодных условий. Требуется дополнительный раствор, который у нас есть в наличии, но всё это по технологии должно делаться только в хорошую погоду. После расклинцовки и дополнительных работ плитка будет стоять так, как например на улице Ленина, где работы уже приняты и никакого хода плитки нет. Возле «Байкал Плаза» участок плитки будет огорожен на неделю, чтобы весь раствор «встал» и набрал определённую прочность, чтобы транспорт мог заезжать на неё. Все участки от Ленина, 52 до «Байкал Плаза» еще не передавались заказчику – от него есть предписания на исправление работ, - рассказал Антон Фомин.



Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистическая проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

