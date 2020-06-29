Наталья Семёнова заявила, что это был бы «очень знаковый бой»
Председатель Бурятского отделения партии «Яблоко», солистка панк-рок-группы «Аборт мозга» Наталья Семёнова (она же Сабрина Амо) вызвала на бой главу Бурятии Алексея Цыденова. Предложение было сделано после того, как в конце прошлой недели глава кинул на прогиб манекен.
- Посмотрев, как глава Бурятии ловко расправился с манекеном, появилось непреодолимое желание вызвать Алексея Самбуевича на спарринг! Он в хорошей форме, я в нормальной, мы не профи, но это был бы очень знаковый бой между властью и оппозицией, - написала Наталья Семёнова на своей странице в Facebook.
Она заверила, что в случае проигрыша «больше не будет писать гадости про власть» и даже пост председателя БРО партии «Яблоко».
- Надо сказать, что Алексея Самбуевича я уважаю, он своё дело знает, жаль, что мы по разные стороны, - заключила Наталья Семёнова.
Как сообщал «Байкал-Daily», свой бросок глава Бурятии произвёл в пятницу, 26 июня, в борцовском зале школы села Иволгинск. Есть фото и видео произошедшего.
- Сегодня проверял работу участков для голосования. В Иволгинском районе один из участков расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе. Район в подвале комплекса оборудовал два спортивных зала — борьбы и бокса. Спустились посмотреть. На ковре лежало борцовское чучело. И сам от себя не ожидал такого, но захотелось вспомнить молодость. Как был: в перчатках и в очках, только разулся, и сделал бросок «прогибом». Даже настроение поднялось! — написал позже Алексей Цыденов на своей странице в социальной сети.
Лидер бурятского «Яблока» вызвала Алексея Цыденова на спарринг
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