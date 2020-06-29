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Лидер бурятского «Яблока» вызвала Алексея Цыденова на спарринг

Лидер бурятского «Яблока» вызвала Алексея Цыденова на спарринг
Власть, 
Наталья Семёнова заявила, что это был бы «очень знаковый бой»

Председатель Бурятского отделения партии «Яблоко», солистка панк-рок-группы «Аборт мозга» Наталья Семёнова (она же Сабрина Амо) вызвала на бой главу Бурятии Алексея Цыденова. Предложение было сделано после того, как в конце прошлой недели глава кинул на прогиб манекен.

- Посмотрев, как глава Бурятии ловко расправился с манекеном, появилось непреодолимое желание вызвать Алексея Самбуевича на спарринг! Он в хорошей форме, я в нормальной, мы не профи, но это был бы очень знаковый бой между властью и оппозицией, - написала Наталья Семёнова на своей странице в Facebook.

Она заверила, что в случае проигрыша «больше не будет писать гадости про власть» и даже пост председателя БРО партии «Яблоко».

- Надо сказать, что Алексея Самбуевича я уважаю, он своё дело знает, жаль, что мы по разные стороны, - заключила Наталья Семёнова.

Как сообщал «Байкал-Daily», свой бросок глава Бурятии произвёл в пятницу, 26 июня, в борцовском зале школы села Иволгинск. Есть фото и видео произошедшего.

- Сегодня проверял работу участков для голосования. В Иволгинском районе один из участков расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе. Район в подвале комплекса оборудовал два спортивных зала — борьбы и бокса. Спустились посмотреть. На ковре лежало борцовское чучело. И сам от себя не ожидал такого, но захотелось вспомнить молодость. Как был: в перчатках и в очках, только разулся, и сделал бросок «прогибом». Даже настроение поднялось! — написал позже Алексей Цыденов на своей странице в социальной сети.
спорт глава Бурятии Алексей Цыденов партия "Яблоко"
 
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