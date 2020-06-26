Глава Бурятии кинул на прогиб манекен

Алексей Цыденов спонтанно показал приём
Сегодня, 26 июня, Алексей Цыденов проверил два избирательных участка
. Первый, куда приехал глава, находится в селе Иволгингск.
Участок расположен в здании спортивной школы. Проверив меры безопасности и поговорив с председателем участковой избирательной комиссии, глава Бурятии и глава Иволгинского района спустились в подвал здания. Там расположен борцовский зал с матами.
Посреди помещения лежал тренировочный манекен. На нём Алексей Цыденов продемонстрировал всем собравшимся свои борцовские навыки – он кинул его на прогиб.
- Вдруг захотелось его бросить, что даже очки забыл снять. Когда уже упал, смотрю, а очки на глазах. Не поломались. Пока спортом не удаётся заниматься, но, надеюсь, всё равно время будет, - рассказал Алексей Цыденов.
Алексей Цыденов спонтанно показал приём
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