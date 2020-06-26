Глава Бурятии кинул на прогиб манекен

- Вдруг захотелось его бросить, что даже очки забыл снять. Когда уже упал, смотрю, а очки на глазах. Не поломались. Пока спортом не удаётся заниматься, но, надеюсь, всё равно время будет, - рассказал Алексей Цыденов.

















