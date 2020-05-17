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Бурятский депутат заявил, что «председателя Хурала решили оставить»

Бурятский депутат заявил, что «председателя Хурала решили оставить»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Михаил Гергенов сообщил одновременно о судьбе Владимира Павлова и о том, как дважды пробежал вокруг Земли

Как сообщал «Байкал-Daily», на сессиях Народного Хурала звучали мнения, что председателю парламента Владимиру Павлову следовало бы уйти в отставку. Только на прошлой, майской сессии об этом не один раз заявил лидер «Справедливой России» в Бурятии Иринчей Матханов, давивший на то, что «нужно быть мужчиной».

Накануне, как выяснилось, вопрос поднимали на совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова. По крайней мере, депутат Хурала Михаил Гергенов, участник совещания, написал в Facebook: «Председателя Хурала решили оставить».

Гергенов оставил следующий пост (дословно, орфография сохранена):

«Председателя Хурала решили оставить. В наше сложное время надо быть вместе с народом, решать не свои внутренние политические проблемы, а помогать нашим жителям, землякам. Глава сегодня призвал всех депутатов Хурала лучше вести работу на округах и активнее освещать ее самим в соцсетях, привёл в пример меня- самого публичного депутата. «Вся Республика знает, что Михаил Гергенов делает на округе, как пробежал 3 раза вокруг Земли»- сказал Алексей Самбуевич, ( я поправил- что пока только 2 раза). «Свои страницы в соцсетях веду сам» -отметил Глава».

Также Михаил Гергенов сообщил, что призвал коллег-депутатов отказаться от тайного голосования по кадровым вопросам, касающихся портфелей Хурала.

«Вы скажете- защемление демократии? Нет. Какая же это демократия - в темной тайной кабинке? Пусть все видят и знают твою принципиальную позицию. Хватит в кошки- мышки играть, будем честны друг перед другом и нашими избирателями», - заключил он.

В конце также добавил, что на закате вчерашнего дня пробежал 10 километров, начав «третий круг вокруг Земли». 
депутаты Народного Хурала Народный Хурал
 
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