«Быть мужчиной»: Как Владимира Павлова призывали уйти в отставку

Вчерашняя сессия парламента Бурятии запомнилась противостоянием Иринчея Матханова и спикера Владимира Павлова
Вчерашняя сессия Народного Хурала выдалась достаточно скандальной. Началась она напряжённо – практически с первых минут депутат, лидер «справедливороссов» Бурятии Иринчей Матханов призвал председателя парламента Владимира Павлова добровольно уйти в отставку.
Открытая конфронтация продолжилась и после - во время обсуждения законопроекта по освобождению владельцев электромобилей от транспортного налога. Матханова возмутило, что ответ на предложения их фракции по внесению изменений в этот законопроект поступил поздно.
Приводим диалог между спикером и депутатом.
«Я подумаю»
- Наша фракция ещё 30 марта писала письмо на имя нашего уважаемого Владимира Анатольевича о том, чтобы хотели внести свои изменения в налог на транспортные средства, освободив наших сельхозпроизводителей от этого налога – на гусеничную технику, технику на пневмоходу - для того, чтобы селяне могли ну, хоть немножко получить облегчение в эту посевную пору. Второе – мы говорим, что хотим помочь автобусным пассажирским перевозкам. Мы тоже подали такую инициативу с тем, чтобы пассажирские перевозки в этом году – убрать с них транспортный налог. Помогло бы, может, незначительно, но все равно помогло бы в этих двух хотя бы направлениях именно по этому налогу, - рассказал Иринчей Матханов предысторию вопроса.
Однако принесли ему ответ только сегодня.
- Но, тем не менее, мне только сегодня принесли ответ, просрочив всё на свете, задним числом поставив дату. Ну, написали бы, что 1 апреля мне ответили и принесли сегодня бы сюда вообще. Поэтому, Владимир Анатольевич, почему наши поправки, которые носят здравый смысл и помогают и сельчанам, и пассажирским перевозкам, не были учтены? Прошу вас ответить мне лично сейчас, - продолжил он.
Спикер в ответ на это напомнил о Совете Народного Хурала, об оговоренных ранее сроках.
- Уважаемый Иринчей Эдуардович! 30 апреля в этом зале на Совете Народного Хурала, когда вы подняли вопрос, вам было сказано, что ваши предложения направлены в правительство, и Игорь Иванович (Зураев – прим. ред.) сказал, что в течение двух дней будет направлено. Пять дней было выходных, поэтому выходные прошли, вы сегодня получили. Кроме этого, хочу обратить ваше внимание на регламент, изучите, пожалуйста, его. В законотворческом процессе поправки делают депутаты. Те поправки, которые делают депутаты, рассматриваются профильным комитетом, даётся соответствующее им заключение, - сказал Владимир Павлов.
Он также напомнил, что депутат Галсан Дареев с законопроектом работал давно. «Если касается как раз этого налога, вы имели достаточно много времени, чтобы подготовить и внести поправку, при этом на комитетах его защитить. Тем более, зная ваш твёрдый характер, наверное, у вас бы получилось», подколол спикер Матханова.
Не менее язвительный ответ не заставил себя ждать. Лидер «справедливороссов» Бурятии отметил, что он уже давно депутат и о тонкостях законотворчества в курсе.
- В данной ситуации, наверное, не надо учить меня законотворчеству, я достаточно давно депутат вообще. В любом случае у нас вносятся те предложения, которые получили одобрение правительства. Если написал на вас и на правительство письмо, если оно пришло только сегодня днём – ну, утром, бог с ним вообще, потому что не так вовремя получилось, многие члены Совета Народного Хурала слышали о том, что мне письмо будет предоставлено после совета к вечеру. Это когда было число, и какое сегодня число? Как можно физически, получив письмо сегодня утром, пройти профильные комитеты и всё остальное? Поэтому то, что вы говорите – это в очередной раз абсурд, - заявил Иринчей Матханов.
Также он добавил следующее: «Если бы вы внимательно читали документы и горели желанием помочь республике, а вы же сельчанин, помочь своим коллегам – это, наверное, дело святое, а не превратились бы в такого холодного бюрократа, я думаю, наши бы предложения были рассмотрены в первую очередь».
На что Павлов сообщил, что за оскорбительные выражения в адрес депутатов, в том числе председателя Хурала, он может лишить его слова в течение всей сессии.
- У меня тоже много причин высказаться в ваш адрес оскорбительно, но этого я не делаю. Поэтому прошу вас тоже не нарушать регламент, вы уже не первый раз оскорбительно высказывайтесь в адрес председателя Народного Хурала, поэтому не делайте, пожалуйста, и не нарушайте регламент. За нарушение регламента я могу лишить вас слова в течение всей сессии - за оскорбительные выражения в адрес депутатов, в том числе председателя. Законопроект Галсана Дареева был подготовлен давно, он должен был быть рассмотрен на прошлой сессии, он был перенесён. Времени было достаточно, - эмоционально отреагировал спикер парламента.
«В чём я вас оскорбил? Подайте на меня куда-нибудь», - лаконично ответил Матханов. В свою очередь, Владимир Павлов коротко сказал: «Я подумаю».
«Быть мужчиной»
Позже лидер «справедливороссов» Бурятии вновь призвал уйти в отставку Владимира Павлова.
- Я хотел бы услышать ответ на свой вопрос. Я сегодня в начале сессии попросил вас лично – в связи с тем, что сложилась такая ситуация, что вы просто не выносите эту должность вообще – по-доброму подать в отставку. Вы просто скажите сейчас депутатам и нашим избирателям - о том, что «я буду цепляться до последнего за эту должность» или «да, я буду мужчиной и уйду с этой должности», - высказался депутат.
После него слово взял Михаил Гергенов и попросил провести сессию «нормально».
- Давайте сессию проведём нормально, не будем на личности переходить. Я предлагаю такой вопрос не обсуждать, - призвал он.
Вряд ли конфликт удалось полностью загасить. Возможно, продолжение следует на следующей сессии.
«Быть мужчиной»: Как Владимира Павлова призывали уйти в отставку
Власть, Фото:
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