Алексей Цыденов вручил госпремии талантливой молодёжи

6 марта состоялась церемония награждения государственными премиями талантливой молодёжи Бурятии. Премии вручаются в области общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что сильные, активные, трудолюбивые и неравнодушные люди всегда добиваются хороших результатов.
- Мы сегодня поздравляем школьников, студентов, преподавателей, инженеров, научных работников. Всех, кто на своём месте достиг высоких результатов, показал, что достоин самой высокой оценки. И понимаю, что вы занимаетесь своим делом не ради премии и оценки, а интереса, стремления достичь результата и своего развития. Вы молодцы и пусть этот настрой сопровождает вас всегда по жизни, - сказал Алексей Цыденов.
Своими впечатлениями поделилась одна из лауреатов государственной премии.
- Я в цирковой школе занимаюсь с третьего класса и очень счастлива, что получила такую высокую награду. Было неожиданно, потому что в Бурятии очень много талантливых людей и мне приятно оказаться среди них, - рассказала лауреат госпремии в номинации «Художественное творчество» Адиса Бурунова.
В конкурсе по поддержке талантливой молодёжи ежегодно принимают участие молодые люди от 14 до 30 лет из районов республики – школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений. Утверждаются 25 победителей.
С 2006 года 623 человека из Бурятии стали обладателями премий для поддержки талантливой молодежи. 64 победителя всероссийских мероприятий стали лауреатами федеральных премий в размере 60 тысяч рублей каждая, 219 победителей региональных и межрегиональных мероприятий получили федеральные премии по 30 тысяч рублей.
Лауреаты государственной премии в области поддержки талантливой молодёжи
В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность»:
- Александр Зарубин, ученик 11 класса Курумканской средней общеобразовательной школы №1
- Долгорма Тарнуева, ученица 11 класса Кижингинской средней общеобразовательной школы имени Хоца Намсараева
- Светлана Федотова, студентка третьего курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова
- Аюр Шагжиев, студент четвёртого курса республиканского многоуровневого колледжа
- Екатерина Токтохоева, педагог Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы №1 Еравнинского района.
Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:
- Баин Эрдынеев, ученик 11 класса средней школы №37 Улан-Удэ;
- Алексей Алексеев, магистрант второго курса БГУ
- Анастасия Амгаланова, студентка третьего курса ВСГИК
- Инна Сунграпова, инженер лаборатории Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии нау
- Станислав Колмаков, ассистент кафедры международного права БГУ
В номинации «Профессиональное мастерство»:
- Алина Мурзина, преподаватель детской школы искусств №14 Улан-Удэ
- Татьяна Плесовская, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа
- Андрей Мешков, ученик 10 класса президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга
- Дарима Цыренова, педагог Сосново-Озёрской средней школы №1
- Герман Шолохов, ученик частного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий».
Номинация «Художественное творчество»:
- Адиса Бурунова, ученица восьмого класса республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1
- Анита Бальжиева, ученица 10 класса Гусиноозёрской гимназии
- Арина Дашиева, ученица детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева, Улан-Удэ
- Алина Дондукова, студентка четвёртого курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского
- Туяна Хандакова, студентка третьего курса ВСГИК
В номинации «Любительский спорт»:
- Марк Вахрамеев, ученик 10 класса лицея №27, Улан-Удэ
- Максим Любовников, ученик 11 класса Бичурской средней школы №1
- Андрей Федоров, ученик девятого класса средней школы №32, Улан-Удэ
- Диана Ярова, студентка второго курса Авиационного техникума
- Лилия Пиличук, студентка второго курса БГУ