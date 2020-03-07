Алексей Цыденов вручил госпремии талантливой молодёжи

Лауреаты государственной премии в области поддержки талантливой молодёжи











6 марта состоялась церемония награждения государственными премиями талантливой молодёжи Бурятии. Премии вручаются в области общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что сильные, активные, трудолюбивые и неравнодушные люди всегда добиваются хороших результатов.- Мы сегодня поздравляем школьников, студентов, преподавателей, инженеров, научных работников. Всех, кто на своём месте достиг высоких результатов, показал, что достоин самой высокой оценки. И понимаю, что вы занимаетесь своим делом не ради премии и оценки, а интереса, стремления достичь результата и своего развития. Вы молодцы и пусть этот настрой сопровождает вас всегда по жизни, - сказал Алексей Цыденов.Своими впечатлениями поделилась одна из лауреатов государственной премии.- Я в цирковой школе занимаюсь с третьего класса и очень счастлива, что получила такую высокую награду. Было неожиданно, потому что в Бурятии очень много талантливых людей и мне приятно оказаться среди них, - рассказала лауреат госпремии в номинации «Художественное творчество» Адиса Бурунова.В конкурсе по поддержке талантливой молодёжи ежегодно принимают участие молодые люди от 14 до 30 лет из районов республики – школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений. Утверждаются 25 победителей.С 2006 года 623 человека из Бурятии стали обладателями премий для поддержки талантливой молодежи. 64 победителя всероссийских мероприятий стали лауреатами федеральных премий в размере 60 тысяч рублей каждая, 219 победителей региональных и межрегиональных мероприятий получили федеральные премии по 30 тысяч рублей.- Александр Зарубин, ученик 11 класса Курумканской средней общеобразовательной школы №1- Долгорма Тарнуева, ученица 11 класса Кижингинской средней общеобразовательной школы имени Хоца Намсараева- Светлана Федотова, студентка третьего курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова- Аюр Шагжиев, студент четвёртого курса республиканского многоуровневого колледжа- Екатерина Токтохоева, педагог Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы №1 Еравнинского района.- Баин Эрдынеев, ученик 11 класса средней школы №37 Улан-Удэ;- Алексей Алексеев, магистрант второго курса БГУ- Анастасия Амгаланова, студентка третьего курса ВСГИК- Инна Сунграпова, инженер лаборатории Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии нау- Станислав Колмаков, ассистент кафедры международного права БГУ- Алина Мурзина, преподаватель детской школы искусств №14 Улан-Удэ- Татьяна Плесовская, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа- Андрей Мешков, ученик 10 класса президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга- Дарима Цыренова, педагог Сосново-Озёрской средней школы №1- Герман Шолохов, ученик частного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий».- Адиса Бурунова, ученица восьмого класса республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1- Анита Бальжиева, ученица 10 класса Гусиноозёрской гимназии- Арина Дашиева, ученица детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева, Улан-Удэ- Алина Дондукова, студентка четвёртого курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского- Туяна Хандакова, студентка третьего курса ВСГИК- Марк Вахрамеев, ученик 10 класса лицея №27, Улан-Удэ- Максим Любовников, ученик 11 класса Бичурской средней школы №1- Андрей Федоров, ученик девятого класса средней школы №32, Улан-Удэ- Диана Ярова, студентка второго курса Авиационного техникума- Лилия Пиличук, студентка второго курса БГУ