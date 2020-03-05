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Глава МВД по Бурятии заверил, что справится с наркоугрозой

Глава МВД по Бурятии заверил, что справится с наркоугрозой
Власть, 
Олега Кудинова озаботили вопросом технической конопли

Сегодня на сессии Народного Хурала заслушали ежегодный отчёт министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова. После доклада на министра посыпались различные вопросы, в том числе в том числе про коноплю. Анатолий Кушнарёв выразил обеспокоенность о том, что в связи с разрешением в России выращивания технической конопли, может ухудшиться ситуация с наркоманией в республике.

На это Олег Кудинов ответил довольно уверенно, что сил у министерства хватит в этом вопросе.

- 750 граждан состоят с диагнозом «наркомания». Не знаю, возможно, это повлечёт какие-то последствия, но наша задача пресекать все негативные последствия и прогнозировать их. У нас управление по контролю за незаконным оборотом наркотиков – одно лучших в России. Мы по оценочному приказу входим в тройку, поэтому в состоянии противостоять наркоугрозе. Я думаю, что мы справимся, если все это будет принято на федеральном уровне. Будем выполнять задачи, уверен, что сил хватит, - ответил министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в России. Так, правительство разрешает культивировать не содержащую или содержащую минимальное количество каннабиноласорта коноплю в промышленных целях. Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев уже заявил, что для Бурятия это открыло заманчивые перспективы.
наркотики МВД Бурятии
 
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