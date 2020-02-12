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Бурятия может заинтересовать инвесторов выращиванием конопли

Бурятия может заинтересовать инвесторов выращиванием конопли
Экономика, 
На «огромных пустующих площадях» можно будет возделывать коноплю в промышленных целях

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление от 6 февраля о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в России. Так, правительство разрешает культивировать сорта конопли и мака в промышленных целях.

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев бурно отреагировал на эту новость: «Давно я так не удивлялся! А вернее не промахивался!» - написал он в Facebook.

Намжил Мардваев объяснил, что обычно такие кардинальные решения бывают известны заранее и ожидаются годами, но в этом случае никто из его коллег, в том числе он сам, не ожидал «даже не предположил и словом не обмолвился».

- Получилось так, что не так давно в своём посте, проясняя ситуацию, я предположил, что выращивание технической конопли у нас в России в производственных масштабах в ближайшее время вряд ли разрешат, - написал он.

Директор «Россельхозцентра» рассказал, что подобное решение открывает огромные перспективы, особенно в плане производства экологичных изделий и веществ - шпагаты, верёвки, пакеты из конопли будут биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана. Намжил Мардваев предрёк «прорыв в экологии».

- А у нас в республике открываются огромнейшие перспективы и практически единственная возможность, тема привлечь, заинтересовать инвесторов федерального масштаба. Нужно теперь работать, торопить, но только не на словах. В других регионах всё «забито» выращиванием высокомаржинальных культур, как подсолнечник, кукуруза, свёкла и т.д., и нет таких условий для её возделывания, а также таких огромных пустующих площадей, как у нас, - отметил он.

Намжил Мардваев подчеркнул, что речь идёт возделывании технической конопли, не содержащей или содержащей минимальное количество каннабинола, «не интересного наркоманам».

- А по большому счету всё это событие, внезапно появившееся постановление было больше, чем «гром среди ясного неба». Я лично был даже обескуражен, так ещё немного и можно опозорится. Видимо остарел! Если бы не ещё целых шесть лет, то впору бы думать о пенсии, - заключил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году в Бурятии провалился эксперимент по выращиванию безнаркотической конопли. Закупали специальные семена, однако конопля всё равно выросла обычная. Бурятскую неудачу высмеял Иван Ургант. Он каламбурил над тем, как «проводился тест» и завершил всё шуткой: «Друзья, это ещё раз подтверждает, какая у нас уникальная земля. Какой гибрид в эту землю не посади, всё равно вырастет натуральный чистый продукт».

Несмотря на провал, в том же 2013-м звучали заявления, что от планов выращивать дурман-траву без наркотического эффекта в Бурятии не отказываются. Наркоконтроль республики верил в успех проекта. Однако вскоре УФСКН было ликвидировано и отдано в ведение МВД, а тема постепенно сошла на нет.
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