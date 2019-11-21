Районы Бурятии представили продовольственные бренды

Необычная ярмарка посвящена профессиональному празднику Дню работника агропромышленного комплекса. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня в ФСК состоялась первая выставка-ярмарка «Районные бренды Бурятии», посвящённая Дню работника агропромышленного комплекса республики. Кроме того, там же проходит крупнейшая специализированная выставка «АГРОпродмаркет. Торговое оборудование, упаковка, этикетка – 2019».



В фойе Физкультурно-спортивного комплекса были представлены стенды с брендами 16 районов, всего свою продукцию выставили около 40 представителей сельского хозяйства. В числе тех, кто оценивал, был и министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов. Также бурятские деликатесы пробовала специальная комиссия, в составе которой был известный бывший сумоист Анатолий Михаханов.



Каждый район представил всё самое лучшее – гости выставки и комиссия продегустировали баргузинскую рыбу, боргойскую баранину, буузы, молочную продукцию, овощи, пироги, сладости и многое другое. У каждого стенда гостей встречали хлеб-солью, хадаками, танцами и частушками. Также на выставке были представлены услуги банков, врачей-терапевтов, помимо еды продавались украшения и картины. Большим спросом пользовались прилавки с различными витаминами, мазями и чаями.



- Наша чайная фабрика находится в селе Мостовка Прибайкальского района, мы специализируемся на иван-чае, он тонизирует и укрепляет иммунитет. Также мы делаем мази и масла. Я думаю, что такие ярмарки нужно чаще проводить в Бурятии, потому что так молодые люди видят, какие традиции сохраняются, что у нас есть ценного. Наша республика специализируется на сельском хозяйстве, даже приезжие говорят: «у вас есть что покушать» - это самое главное, это нужно развивать и поддерживать, - рассказала участница выставки, представительница бренда «Байкалия» Татьяна.



Министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов отметил, что сейчас одним из основных брендов республики является облепиха. По его словам, облепиха – экспортоориентированный бренд, который необходимо возрождать. На ярмарке этой ягоды было очень много, министра особо заинтересовало блюдо из мяса с облепиховым соусом. Также Даба-Жалсан Чирипов назвал перспективным мраморное мясо Джидинского района.



- Сегодня мы впервые дегустировали стейк, здесь особая технология – мраморное мясо при максимально высокой температуре за короткое время обжаривается и получается такой ароматный и сочный стейк. Я пробовал дважды стейк «Мираторг», думаю, наше мясо ничем не отличается, - сказал он.



Стейком гостей выставки угощала группа компаний «Буян».



- Мы занимаемся растениеводством, животноводством, переработкой и сбытом, мы выращиваем племенной скот, сейчас у нас 4 тысячи голов. Я считаю, что «Районные бренды» очень важная ярмарка, этот опыт нам всем очень полезен, потому что люди начнут узнавать, чем богаты и чем славятся наши районы. У нас в Джидинском, например, очень развито скотоводство. В каждом районе очень много своих брендов, о которых люди даже не знают. Комиссия у нас уже была, оценили на «пять с плюсом», - сказала представительница ГК «Буян» Евгения.



Также на ярмарке выступали различные творческие коллективы районов, дети в футболках цвета облепихи показали зрителям современные танцы, хоры пели песни на русском и бурятском языках. На улице на площадке ФСК была организована «Фермерская лавка», где можно было купить мясо и ягоды.



- Районы поняли, что бренд нужен. Будущее продвижение продукции без брендирования и торговой марки не пойдёт. Мы понимаем, что будущее за зелёной экономикой, органическим сельским хозяйством, но чтобы соответствовать, нам необходимо больше проводить подобные мероприятия. Так появится узнаваемость продукта, будет менеджмент и продвижение на рынке. Сегодня выявляется маржинальный продукт, таким образом повысится доходность, финансовое состояние производителя и в целом благополучие населения. Когда мы поддерживаем местных производителей, мы поддерживаем своё здоровье, - заключил министр Даба-Жалсан Чирипов.

