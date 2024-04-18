Кадры боевой работы военнослужащих опубликовало Минобороны
Танкисты из Бурятии уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Минобороны России.
- Экипажи танков Т-72Б3 танковых подразделений отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» из Бурятии продолжают оказывать огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении, - говорится в описании к видео.
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Кадры боевой работы военнослужащих опубликовало Минобороны
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