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В Бурятии мотоциклист без прав пострадал в ДТП

В Бурятии мотоциклист без прав пострадал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он ехал без мотошлема

В Бурятии растёт число ДТП с участием мототехники. Накануне, 18 апреля, зарегистрировали две таких аварии.

Ночью в Тункинском районе в ДТП пострадал 31-летний мужчина, ехавший на мотоцикле «Минск» без мотошлема. При этом управлял мотоциклом он, не имея водительских прав.

- Водитель мотоцикла «Минск», не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны Кырена в направлении села Харбяты, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение, после осмотра отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района мотоциклист врезался в автобус. Виновник аварии также не имеет прав управления мототехникой, ехал он без мотошлема.

Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу, а после оказания медпомощи отпустили домой.



В Госавтоинспекции уточнили, что всего с начала года с участием мототехники зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, 13 из них с пострадавшими людьми. 13 человек получили травмы, из них двое несовершеннолетних.


ДТП мотоциклисты

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