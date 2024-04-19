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Ленину в центре Улан-Удэ устроили «головомойку»

Ленину в центре Улан-Удэ устроили «головомойку»
Общество,  Фото:КГХ
Его привели в порядок перед 154-летием со дня рождения вождя пролетариев

В пятницу, 19 апреля, в столице Бурятии по уже сложившейся традиции решили помыть памятник Владимиру Ленину, который находится на площади Советов. В этом году ему «исполняется» 53 года – монумент в виде гигантской головы в центре Улан-Удэ открыли в ноябре 1971-го.



В порядок же изваяние привели за несколько дней до 154-летия со дня рождения самого Ильича, который отмечается 22 апреля (10-го – по старому стилю).

Монумент на главной площади города «принимает душ» каждую весну. Так было и в апреле 2023-го.
 
- Памятник очищают с помощью моющих средств и воды – без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность, – отметили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Ранее коммунальщики отмыли другие памятники и изваяния – Баатаров с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуры «Юность Бурятии» и «Гостеприимная Бурятия», памятник БАмовцам, а также композиции на переправе через Селенгу и на мосту «Бегущая лань».
памятник благоустройство

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