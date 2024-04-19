Ленину в центре Улан-Удэ устроили «головомойку»

В пятницу, 19 апреля, в столице Бурятии по уже сложившейся традиции решили помыть памятник Владимиру Ленину, который находится на площади Советов. В этом году ему «исполняется» 53 года – монумент в виде гигантской головы в центре Улан-Удэ открыли в ноябре 1971-го.
В порядок же изваяние привели за несколько дней до 154-летия со дня рождения самого Ильича, который отмечается 22 апреля (10-го – по старому стилю).
Монумент на главной площади города «принимает душ» каждую весну. Так было и в апреле 2023-го.
- Памятник очищают с помощью моющих средств и воды – без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность, – отметили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Ранее коммунальщики отмыли другие памятники и изваяния – Баатаров с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуры «Юность Бурятии» и «Гостеприимная Бурятия», памятник БАмовцам, а также композиции на переправе через Селенгу и на мосту «Бегущая лань».