Фейковый Юрий Санжанов рассылает странные сообщения
Руководитель МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов предупредил, что неизвестные создали в Telegram фейковый аккаунт от его имени. «Контактных данных никаких нет, но мошенники используют мои ФИО и массово рассылают сообщения странного содержания», – написал директор учреждения в своём настоящем канале.
Жителей республики просят не реагировать на провокации. Это уже третий такой фейк за неделю – ранее злоумышленники подделали прокурора Бурятии Михаила Филичева и главного судебного пристава РБ Петра Ертанова.
В Бурятии подделали директора «Управления трамвая»
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Фейковый Юрий Санжанов рассылает странные сообщения
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