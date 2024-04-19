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В Бурятии тушат сложнейший лесной пожар

В Бурятии тушат сложнейший лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Он разбушевался на горе с крутыми склонами

В минувший четверг, 18 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных возгорания – в Баргузинском и Закаменском районах. К первому – на площади в 0,4 га – привёл переход огня с иных категорий. Его удалось оперативно ликвидировать.

А вот в Закамне борьба со стихией продолжается. Там пожар на площади в 1 гектар разбушевался из-за неосторожного обращения с огнём. К тушению привлекли 91 человека, включая парашютистов-пожарных и арендаторов. Задействовать пришлось 14 единиц техники.

По словам начальника отдела охраны и защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Петра Будунова, возгорание обнаружили на горе, где крутизна склона местами составляет около 30 градусов.

- Специалисты работают в сложных условиях – вручную отрабатывают кромку пожара, взбираются по крутому склону с 20-литровым ранцевым лесным огнетушителем за плечами, а затем спускаются к подножию горы для заправки, – подчеркнул он.

Осложняют процесс обилие травы и сильный ветер. Ликвидировать огненный очаг планируют в первой половине дня 20 апреля. Новых, по данным на утро 19-го числа, в республике не зарегистрировано.


лесные пожары РАЛХ

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