В Улан-Удэ изменится движение маршрута №3 в выходные

Это сделано для удобства пассажиров
С 20 апреля произойдёт изменение графика движения маршрута №3 «площадь Банзарова - мкрн Восточный» в выходные дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».
Это связано с тем, что ранее расписание в выходные дублировалось с маршрутом №3А. В будние дни расписание на маршруте №3 остаётся прежним.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте предприятия.
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