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В Улан-Удэ изменится движение маршрута №3 в выходные

В Улан-Удэ изменится движение маршрута №3 в выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это сделано для удобства пассажиров

С 20 апреля произойдёт изменение графика движения маршрута №3 «площадь Банзарова - мкрн Восточный» в выходные дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».

Это связано с тем, что ранее расписание в выходные дублировалось с маршрутом №3А. В будние дни расписание на маршруте №3 остаётся прежним.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте предприятия.

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