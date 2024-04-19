В Улан-Удэ изменится движение маршрута №3 в выходные

С 20 апреля произойдёт изменение графика движения маршрута №3 «площадь Банзарова - мкрн Восточный» в выходные дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».Это связано с тем, что ранее расписание в выходные дублировалось с маршрутом №3А. В будние дни расписание на маршруте №3 остаётся прежним.Актуальное расписание можно посмотреть на сайте предприятия.