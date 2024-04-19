Жителей Бурятии удивил столб посреди дороги

Общество, Фото: Весь Гусиноозёрск

«Это на мыс так свет провели?», - иронизируют жители



В Селенгинском районе запечатлели опора освещения, которую установили прямо посреди грунтовой дороги, ведущей от посёлка Набережный до мыса Большой Хаян. Фото опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».



Внезапное появление столба удивило и рассмешило сельчан. Некоторые переживают о том, что водители посреди ночи могут не заметить новую электроопору:



«Добро пожаловать на озеро!? Это на мыс свет так провели?»,



«Не думала, что и до нас дойдёт эта реальность»,



«Не трамвай, объедем»,



«Не воткнулся бы никто ночью»,



«Когда кто-нибудь врежется, фото сделайте, пожалуйста»,



«Он ждёт своего Марка»,



«Кто-нибудь воткнётся точно».



