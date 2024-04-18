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В Бурятии погасили марку, выпущенную в честь 50-летия БАМа

В Бурятии погасили марку, выпущенную в честь 50-летия БАМа
Общество, 
Марка, погашенная специальным штемпелем, приобретает филателистическую ценность

17 апреля в Улан-Удэ прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. На конверте с юбилейной маркой поставили специальный штамп с датой.

На почтовой марке изображен логотип документального проекта о людях, строивших БАМ. Марки, погашенные специальным штемпелем, приобретают филателистическую ценность. Они пополняют экспозиции музеев, частных коллекций и становятся предметом гордости филателистов.


видео - пресс-служба правительства РБ 

- 50 лет начала строительства БАМ - значимая дата для всей страны. Байкало-Амурская магистраль стала связующей нитью, обеспечивающей ход грузов с запада, центральной части страны, к Тихому океану. И сегодня, когда вся страна, экономика разворачивается на восток, значение БАМ выросло вдвойне, а то и втройне. Сегодня по поручению правительства России реализуются проекты развития БАМ: первый и второй этапы. Буквально в последние несколько недель утверждён третий этап. Это самый значимый, дорогостоящий проект в истории последних лет и на будущие десятилетия в сфере инфраструктурного строительства. Это марка – символ, память тех лет, тем людям, которые начинали БАМ. Мы их продолжатели, теперь в наших руках развитие БАМ. При такой поддержке президента БАМ будет больше, мощнее, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Марка в честь юбилейной даты БАМа вышла тиражом 72 тысячи экземпляров.

- Неделю назад мы награждали ветеранов БАМа. И вот когда ты вручаешь медаль ветерану, ты понимаешь, что вручаешь им частичку их молодости. Это было время их молодости, строительства счастливого будущего, в какой степени и для нас. Поэтому мы им очень благодарны. Все проекты, посвящённые юбилею БАМа, в том числе и проект Посты России, дань уважения свершениям ветеранам БАМ. Больше 2 млн человек прошло через эту стройку. Колоссальное количество людей. Хочу призвать всех помнить тех людей, кто это построил, - подчеркнул руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.

В тот же день марку «50 лет БАМу» также торжественно погасили в Северобайкальск. Кроме того, специальные гашения запланированы в Москве, Нерюнгри, Советской Гавани, Тынде, Хабаровске, Чите, Иркутске, Братске, Усть-Куте и Тайшете.

В Бурятии марка продаётся в нескольких почтовых отделениях Улан-Удэ и Северобайкальска.
марки БАМ

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