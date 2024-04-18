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В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом

В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Были приняты и оплачены фактически не выполненные работы

В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

В апреле 2022 года МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключил со строительной фирмой муниципальный контракт на реконструкцию объекта капитального строительства «Усадьба Голдобина: Главный дом». В этом историческом здании находится музей истории города.

Прокуратура Советского района Улан-Удэ в ходе проверки вскрыла нарушения при приёмке работ.

- По истечении срока исполнения контракта муниципальный заказчик принял и оплатил фактически не выполненные работы по ремонту здания музея, в том числе по устройству систем видеонаблюдения, благоустройству территории, устройству кровли медиа-зала, ремонтно-реставрационные работы и другие на общую сумму более 450 тысяч рублей. По материалам проверки прокуратуры района в отношении должностных лиц заказчика возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», музей истории города открыли после реконструкции в феврале 2023 года. При реконструкции была увеличена площадь фондохранилища, отремонтировали помещения, провели электрику, перестелили полы, провели работы по безбарьерной среде и пр. В выставочном зале установили мультимедийное оборудование: киноэкраны, проекторы для просмотра архивных материалов. Кроме того, восстановили утраченные архитектурные элементы, в частности, балкончик, с которого в 1891 году горожан приветствовал побывавший в Верхнеудинске цесаревич Николай II. Всего на эти цели направили более 28 миллионов рублей.
служебный подлог превышение должностных полномочий реконструкция музей истории города

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