Пожар потушили за полчаса
Возгорание произошло вечером 18 апреля. На пульт пожарной части поступило сообщение, что в Бичуре полыхает частный дом. Туда отправились шесть сотрудников 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.
Когда они прибыли на место, пламя уже охватило крышу жилой постройки и веранды. С ним удалось справиться за полчаса. Обошлось без пострадавших – хозяев в тот момент дома не было.
Огонь повредил кровлю и уничтожил веранду на площади в 77 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в пристроенной кладовой, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В селе Бурятии вспыхнул жилой дом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар потушили за полчаса
Они гнали их 30 километров
Они внаглую прикарманили субсидии, выделенные частному детсаду
Несчастное животное спасли очевидцы ДТП
Изначально дело было квалифицировано как самооборона
На него возбудили уголовное дело
Огонь уничтожил забор, поленницу и курятник
Он разбушевался на горе с крутыми склонами
Он бесследно исчез полтора месяца назад
Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров
Женщина решила сжечь там мусор
Он ехал без мотошлема
Машина, в которой они ехали, неожиданно заглохла
Незнакомки смогли попасть в квартиру пенсионерки
Происшествия, 18.04.2024
Нарушителю грозит штраф