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В селе Бурятии вспыхнул жилой дом

В селе Бурятии вспыхнул жилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар потушили за полчаса

Возгорание произошло вечером 18 апреля. На пульт пожарной части поступило сообщение, что в Бичуре полыхает частный дом. Туда отправились шесть сотрудников 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.

Когда они прибыли на место, пламя уже охватило крышу жилой постройки и веранды. С ним удалось справиться за полчаса. Обошлось без пострадавших – хозяев в тот момент дома не было.

Огонь повредил кровлю и уничтожил веранду на площади в 77 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в пристроенной кладовой, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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