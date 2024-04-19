Они гнали их 30 километров
В Чернышевском районе Забайкальского края конокрады увели сразу 12 лошадей. Общая стоимость такого табуна составляет 700 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в селе Байгул. Местные жители обратились в полицию с заявлением о пропаже лошадей с пастбища.
Как выяснилось, лошади, принадлежащие сельчан, пасутся круглосуточно в поле. За животными присматривает пастух, однако утром он не досчитался 12 лошадей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали скотокрадов – двух жителей города Нерчинск 32 и 36 лет. По местам их жительства обнаружили украденных животных.
- Установлено, что злоумышленники заранее приметили табун и прибыли в ночное время на пастбище на конях. Отбив от табуна 12 лошадей, они гнали их 30 километров до Нерчинска. По словам подозреваемых, похищенных животных они собирались забить на мясо, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанных заключили под стражу. Лошадей сельчанам уже вернули.
В Забайкалье конокрады увели с пастбища табун лошадей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Несчастное животное спасли очевидцы ДТП
Изначально дело было квалифицировано как самооборона
Огонь уничтожил забор, поленницу и курятник
Он разбушевался на горе с крутыми склонами
Он бесследно исчез полтора месяца назад
Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров
Женщина решила сжечь там мусор
Он ехал без мотошлема
Машина, в которой они ехали, неожиданно заглохла
Незнакомки смогли попасть в квартиру пенсионерки
Нарушителю грозит штраф
Пострадавшего мужчину госпитализировали
Мэр Иркутского районного муниципального образования получил прокурорское представление
Он «разгорелся» на местной нефтебазе
Тушение осложнено угрозой взрыва