Жителей Бурятии призвали не пить откуда попало

Специалисты посоветовали употреблять только проверенную воду



Три района Бурятии – Иволгинский, Прибайкальский и Тарбагатайский – накрыла «большая» вода. Во время паводка риск подхватить инфекционные заболевания, в том числе – кишечные инфекции – увеличивается в разы. Потому в региональном управлении Роспотребнадзора жителей республики призвали употреблять только воду гарантированного качества, в частности – бутилированную и из систем централизованного водоснабжения. А вот из индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев на подтопляемой территории её лучше не брать.



В профилактических целях на водозаборных сооружениях Улан-Удэ перед подачей воды в распределительную сеть проводится обеззараживание.



Кроме того, специалисты советуют обрабатывать продукты термически и отказаться от тех, которые находились в контакте с «сырой» водой, мыть овощи и фрукты только бутилированной или кипячёной и не забывать о личной гигиене. При появлении симптомов острого инфекционного заболевания стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

