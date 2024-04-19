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Улан-удэнка, едва не убившая сестру, пыталась обжаловать приговор

Улан-удэнка, едва не убившая сестру, пыталась обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина смогла спастись благодаря соседям

Приговором Октябрьского районного суда от 29 января 2024 года жительница бурятской столицы признана виновной в покушении на убийство сестры.

3 сентября 2023 года сёстры во время употребления спиртного поссорились. В ходе перебранки одна из них взяла нож и нанесла им сестре удар в брюшную полость.

Потерпевшая убежала в соседнюю комнату, но сестра проследовала за ней и нанесла ещё удары ножом в область грудной клетки, шеи и руки. Раненой удалось выбежать из квартиры, и она обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь. В результате своевременного оказания медицинской помощи жизнь женщины была спасена.

Осуждённая, её защитники, а также потерпевшая обжаловали приговор, указав в апелляционных жалобах о неосторожном характере причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, сообщили в Верховном суде Бурятии.

Однако суд апелляционной инстанции оснований для квалификации действий осуждённой по более мягкой статье уголовного закона не установил.

Кроме того, по доводам апелляционного представления прокурора суд признал обстоятельством, отягчающим наказание женщине, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, поскольку нахождение улан-удэнки в момент преступлений в таком состоянии повлияло на её поведение.

- Назначенное осуждённой наказание усилено, - подчеркнули в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 
покушение на убийство

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